全訊軍品出貨動能轉強

砷化鎵功率放大器（PA）廠全訊（5222）成功取得國防部頒發的軍品認證證書，藉此為公司爭取後續的SSPA與雷達相關產品的訂單，出貨動能有望開始轉強。

據悉，國防部已啟動軍品認證計畫，要求國內自製軍用設備及零組件需經過軍品認證，全訊上半年積極以自主研發製造的SSPA模組與次系統，參與國防部最新的軍品認證，目前已完成高頻SSPA、升頻器、都卜勒放大器及高頻接收器等多項軍規產品的測試及認證。

全訊6月營收8,213萬元，月增20.5%，年減41.3%；上半年營收4.78億元，年減25.3%。全訊指出，6月營收月增，主因國內外軍工級SSPA模組與高階商用微波通訊產品出貨增加。

展望未來，全訊指出，因應國際情勢震盪，各國積極部署電子化及空戰化的國防策略，大幅提升高速精密的國防戰備需求，今年來自歐洲、美國及亞太等地區軍工客戶在軍用無人機、高頻收發模組的訂單量明顯增加，該公司上半年海外軍工產品出貨量年成長約4%，以目前訂單出貨狀況來看，預估今年海外軍工SSPA模組及次系統對整體營收貢獻將成長。

除參與國內軍品認證外，全訊今年積極提升產品自主研發技術，日前參加國際微波展覽（IMS 2025），展示亞太第一家軍工等級的高功率固態功率放大器（HPA SSPA）系列產品，包括HPA SSPA、射頻通訊模組（FEM）與寬頻大功率放大器等產品，主要應用於軍規等級的無人機（UAV），以及無人機電子干擾系統（Jammer）。

全訊表示，上述產品大多已獲得歐美日等多家國際大客戶的青睞，並且陸續與客戶進行客製化產品的合作開發計畫，藉此挹注業績成長，並為該公司產品技術升級再下一城。