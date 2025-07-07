達發 全年拚績增雙位數

聯發科旗下達發（6526）藍牙音頻產品出貨量持續走揚，伴隨12奈米製程相關出貨比重提高，加上日系客戶將逐步升級至6奈米製程，有助推升產品均價（ASP）。達發主力產品價量俱揚，法人看好該公司2025年營收有望年增雙位數百分比。

法人指出，網通基礎建設與光通訊晶片是推動達發營收成長的主要動能，看好隨著價量俱揚帶動下，今年成長幅度可望優於市場預期，其中，乙太網營收有望年增超過40%，主要來自於聯發科集團平台協同效應與子公司併購綜效，固網寬頻營收則力拚年增超過10%，反映歐洲運營商需求復甦與市占率提升。

藍牙音頻業務則保持穩健年增的態勢，尤其日系客戶可望逐步升級至6奈米製程，有利於推升產品均價。

光通訊產品方面，受惠台系與陸系光收發模組客戶對400G與200G產品（採用56Gbps SerDes技術）維持強勁需求，加上今年下半年TIA晶片開始放量，光通訊業務增長格局無虞，營收占比將由2024年的低個位數百分比，提升至中高個位數百分比。另外，採用112Gbps SerDes技術的產品已完成送樣，腳步比市場預期快，最快明年上半年貢獻營收，讓達發業績再上一層樓。

達發營收來源來自兩大領域，一是網通基礎建設事業群，也稱為有線事業群，涵蓋寬頻與乙太網兩大產品線，今年首季營收占比30%至35%。其次是高階AI物聯網事業群，也稱為無線事業群，涵蓋兩大核心產品線Bluetooth Audio藍牙音訊及GNSS衛星定位，今年首季營收占比約50%至55%。

達發近年善用聯發科集團平台資源，積極與客戶洽談新專案，預計今年開始陸續發酵並帶來營收貢獻，同時，結合Aeonsemi的10G PHY技術優勢，未來也有機會與達發的10G PON及聯發科的WiFi解決方案整合，進一步拓展市場，共同服務一線電信運營商，挹注後續營收成長。