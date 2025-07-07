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精誠、叡揚 強攻數據管理

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

研調機構IDC最新報告指出，受惠AI驅動及雲端現代化點燃需求引擎，去年亞太地區數據管理軟體市場成長10%，今年年複合成長率（CAGR）預期將加速至15.7%，2028年產值將成長至137億美元，法人看好，相關趨勢可望帶旺精誠（6214）、叡揚、伊雲谷、博弘等軟體廠及代理商營運動能。

IDC指出，亞太地區數據管理軟體市場成長動能，主要來自AI與生成式AI整合至企業工作流程所驅動，需要可擴展的、即時數據，用於分析和自動化。

台灣軟體與代理商積極搶進相關商機，精誠透過軟體服務、資料服務、雲端服務、資安服務與維運服務等五服，驅動製造業設備運作。精誠董事長林隆奮認為，現在每間企業的營運已經不只是ERP（企業資源規劃）、CRM（客戶關係管理）這些系統，而是包括所有人力數據、訂單數據、財務數據等，產生的交融與協作。

叡揚自2010年起深耕雲端領域，將客戶關係管理、碳管理、人資管理、財會管理、表單管理、知識管理、公文管理等知識產品化，推出Vital雲端解決方案，並擁有大數據分析解決方案與數據治理平台等。

精誠 軟體 雲端服務

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