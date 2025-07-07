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帆宣 在手訂單770億元
為改善去年美國業務獲利大幅衰退現象，帆宣（6196）海外布局將收斂業務，朝專注於化學供應系統策略，以衝刺毛利率。
帆宣總經理林育業表示，展望2025年，造成去年美國市場虧損的因素已排除，今年篤定獲利會較去年成長。以在手訂單站上770億元的高檔來看，今年營收雖不成長，但獲利將較去年攀升。
帆宣今年6月合併營收34.37億元，月減18.7%，年減32.6%。今年第2季合併營收121.87億元，季減8.1%，年減20.9%。累計今年上半年合併營收約254.58億元，年減15.2%。
帆宣今年首季毛利率重回一成以上，達11.02%，季增0.67個百分點、年增3.95個百分點。稅後純益8.89億元，季增120.4%，年增82.3%；每股純益4.41元，雙雙刷新單季獲利新高。
看好CoWoS先進封裝市場，帆宣採取與ToK東京應化、AIM Teah三家公司長期合作方式。
帆宣負責承接業務、機台的製造及維修服務，2024年開始放量出貨。
另外，近年來超夯的扇出型面板級封裝（FOPLP）也有著墨。並且投資日本、英國等未來技術，力求提升毛利。
為服務客戶海外建廠需求，帆宣已與日本住友Machinex商社簽署合作協議，由雙方成立「帆宣SC半導體株式會社」合資公司，其中帆宣持股51%。
雙方將共同開發整合高科技廠房建廠，以及設備材料供應技術提供客戶更多元的服務，合力拓展全球半導體客戶。
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