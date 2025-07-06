大立光6月業績月增29%寫驚奇 新機拉貨動能強

大立光（3008）昨（5）日公告6月合併營收41.46億元，月增29%，年增3%，為近七年同期最佳。大立光表示，7月拉貨動能比6月好，預期8月以前拉貨動能有望月月高。

大立光6月營收月增29%，是連兩個月營收下滑後重返成長，顯示新機拉貨動能強勁；另一方面，由於近年新台幣對美元匯率強升，壓抑營收動能，除了4、5月受干擾外，6月新台幣升幅同樣驚人，反應於營收上，相對抵減新機拉貨力道。

圖／經濟日報提供 大立光第2季營收116.73億元，季減20%，年增6%；累計上半年合併營收達262.52億元，年增18%。

大立光10日將召開線上法說會，由董事長林恩平主持，除了公布上季營運成果外，並釋出本季最新營運展望，預料上季匯損金額、iPhone新機拉貨表現、機器人布局進展等議題將成為法人焦點。

大立光為全球手機鏡頭龍頭，通吃蘋果及非蘋陣營，法說會釋出的營運展望視為全球手機市場榮枯重要風向球，外界預期，蘋果iPhone 17新機將於本季亮相；在iPhone鋪貨潮點火下，將為本季旺季營運添柴火。大立光4日股價收2,255元，下滑60元。

針對本季營運展望，林恩平日前表示，依客戶訂單展望，6月屬於新機「第一次初期備料」，「7月、8月才是真正的大動能」。預期8月以前拉貨動能有望月月高，目前產能已滿載，依往年營運軌跡，下半年營運比上半年好。

談及下半年手機規格升級趨勢，林恩平說，有些折疊機的長焦鏡頭規格有比較明顯升級，包括光層拉得比較長，光圈倍數比較高，今年某些鏡頭規格開很高，代表某些需求還是需要傳統光學來解決，摺疊手機開案有增加。

至於新台幣對美元匯率強升，林恩平估計，對6月毛利率影響約4%～5%。針對匯率衝擊，目前只能將新台幣及美元一半一半，匯損就是美元部份，不可避免匯損。外界預期，受匯率衝擊，大立光上季匯損金額恐寫單季之最，毛利率能否力守5字頭大關，也是觀察指標之一。

法人看好，進入傳統iPhone鏡頭出貨旺季，預計iPhone17推出四款手機，光學攝影系統多處升級，畫素升級勢必重新設計鏡頭，新鏡頭出貨價格（ASP）較佳，將推升大立光營收成長動能。