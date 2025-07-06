鴻海6月營收 寫三高

鴻海（2317）昨（5）日公布6月營收為5,402億元，月減12.2%、年增10%，歷年同期最高；第2季營收1.79兆元，季增9.4%，年增15.8%，歷來最旺第2季，其中季增表現與公司預期相當，年增則優於公司預期。

累計前六個月營收3.43兆元，年增19.6%，也是歷年同期最高。展望第3季，鴻海表示，第3季雲端網路產品保持強勁成長趨勢，且ICT產品進入下半年旺季，營運逐漸加溫，第3季整體營運會有季增及年增表現，但仍需密切關注全球政經局勢及匯率變化影響。

圖／經濟日報提供 鴻海將於8月14日召開第2季法說會，公布最新財報，並釋出AI伺服器出貨進度等營運展望。由於第2季新台幣對美元匯率強升約10.96%，若以美元計價，營收季增約14.1%、年增18.6%，增幅動能更為強勁。

鴻海日前召開法人座談，與會法人轉述，發言人巫俊毅透露，AI伺服器訂單能見度至少兩年，訂單不是問題，產能才是問題。鴻海在AI伺服器擁有較多客戶與訂單，一方面是因為與輝達有許多合作，加上鴻海在AI伺服器市占率超過四成，同時了解供需兩端，是鴻海的優勢。

鴻海6月營收5,402億元，月減12.2%，其中「雲端網路產品類別」與上月相比約略持平，主要是受到匯率影響。至於「電腦終端產品類別」、「元件及其他產品類別」、「消費智能產品類別」則呈現衰退。

6月營收年增10%，其中「雲端網路產品類別」與去年同期相比強勁成長，主要是受惠AI雲端產品拉貨動能強勁；「消費智能產品類別」顯著成長，則是受惠娛樂設備新品上市。「元件及其他產品類別」表現持平，「電腦終端產品類別」年比則呈現衰退。

鴻海第2季營收1.79兆元，季增9.4%，年增15.8%。其中「雲端網路產品類別」及「元件及其他產品類別」較去年同期強勁成長，「消費智能產品類別」年對年表現約略持平，「電腦終端產品類別」與去年同期相比則略為衰退。

今年前六個月累計營收3.43兆元，年增19.6%。其中「雲端網路產品類別」及「元件及其他產品類別」與去年同期相比強勁成長，「電腦終端產品類別」表現顯著成長，「消費智能產品類別」表現持平。