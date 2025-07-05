產能滿載迎旺季！大立光6月營收「雙升」 7、8月還會更好

手機鏡頭龍頭大立光今（5）日報喜：受惠新機拉貨潮，6月合併營收較上月成長29%，較去年同期成長3%，達41.46億元；第二季營收雖較第一季衰退20%，但較去年同期成長6%；累計上半年合併營收262.52億元，較去年同期成長18%。大立光將在下周（10日）舉行法說會，市場將關注上季受匯損的影響程度，以及下半年展望。

大立光執行長林恩平在上月股東會透露，因智慧手機新機出貨旺季進入倒數，6月、7月、8月拉貨動能逐月增強，預期7月出貨會比6月好、8月又較7月佳，第三季產能滿載。

但林恩平也坦言，受美國關稅、匯率波動影響，光這兩點就讓下半年「沒有樂觀理由」。

據悉，大立光的現金部位以台幣、美元各半。林恩平指出，受匯率波動影響，美元匯損就會無法避免，以近期單月來看，台幣升值會影響大立光約4%到5%毛利率。

林恩平指出，若依往年慣例，下半年會比上半年好，但最後仍需視客戶銷售好壞，他解釋，原因在於這個時期，許多客戶需求會建立在擔心拿不到貨的心態上下單，但客戶訂單的Forecast（預報）可能隨時改變。但目前大立光「產能利用率是用到滿，第三季也是滿的」。

大立光第二座新廠將在本季（第三季）底完工，完工後將移入手機鏡頭和鍍膜設備。

法人指出，第三季進入iPhone新品發布前的零組件備貨期，預計新機鏡頭升級主要涵蓋：一，iPhone 17長焦鏡頭Pro系列由1200萬畫素升級至4800萬畫素；二，前鏡頭由1200萬畫素提升至2400萬畫素；三，iPhone 17 Air薄型機鏡頭難度提升。

另外，法人也預期AI手機滲透率，可望由去年19%提升至33%，搭載高階鏡頭的趨勢，會讓大立光獲得正面效益。