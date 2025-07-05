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鴻海營收／6月5,402億元 年增10.09%、為歷年同期最高

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
鴻海。 圖／聯合報系資料照片
鴻海。 圖／聯合報系資料照片

鴻海（2317）5日公布2025年6月營收為5,402億元，月減12.26%，年增10.09%，為歷年同期最高。第2季營收為1.79兆元，季增9.45%，年增15.82%，為歷年同期新高，其中，季增表現與公司預期大致相當，年增表現則優於公司預期。2025年累計前6個月營收為3.43兆元，年增19.68%，為歷年同期最高。

展望第3季，鴻海表示，第3季的雲端網路產品將保持強勁成長趨勢，且ICT產品進入下半年旺季，營運將逐漸加溫，展望第3季整體營運，將會有季增及年增的表現，但仍需密切關注全球政經局勢及匯率變化之影響。

鴻海表示，6月營收5,402億元，月減12.26%。其中，「雲端網路產品類別」與上月相比約略持平，主要是受到匯率影響。至於「電腦終端產品類別」、「元件及其他產品類別」與「消費智能產品類別」則呈現衰退。

鴻海6月營收，年增10.09%。其中，「雲端網路產品類別」與去年同期相比強勁成長，主要是受惠於AI雲端產品拉貨動能強勁，「消費智能產品類別」呈顯著成長，則是受惠於娛樂設備新品上市，拉貨動能較大。「元件及其他產品類別」表現約略持平，「電腦終端產品類別」與去年同期相比則呈現衰退。

鴻海第2季營收為1.79兆元，季增9.45%，年增15.82%。其中，「雲端網路產品類別」及「元件及其他產品類別」較去年同期強勁成長、「消費智能產品類別」年對年表現上約略持平，「電腦終端產品類別」與去年同期相比則呈現略為衰退。

鴻海2025年前6個月累計營收為3.43兆元，年增19.68%。其中，「雲端網路產品類別」及「元件及其他產品類別」與去年同期相比強勁成長、「電腦終端產品類別」表現顯著成長，「消費智能產品類別」則表現持平。

營收 雲端 鴻海

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