鴻海6月、Q2及上半年營收三創新高 本季雲端網路產品續強
鴻海今日公布6月、第二季及上半年營收全數刷新歷史新高：6月營收台幣5402億元，月減12.26%、年增10.09%，創歷年同期最高；累計第二季營收為1兆7973億，季增9.45%，年增15.82%，同樣創下歷年同期新高表現，累計前6月營收為3兆4395億元，年增19.68%，也刷新歷年同期最高紀錄。
展望第三季，鴻海預期，雲端網路產品將保持強勁成長趨勢，且ICT產品進入下半年旺季，營運將逐漸加溫，第三季整體營運將會有季增及年增的表現，但仍需密切關注全球政經局勢及匯率變化影響。
若觀察鴻海上半年表現，公司指出，2025年前6月累計營收為3兆4395億元，年增19.68%。其中「雲端網路產品類別」及「元件及其他產品類別」與去年同期相比強勁成長、「電腦終端產品類別」表現顯著成長，「消費智能產品類別」則表現持平。
若僅觀察第二季，則2025年第二季營收為1兆7973億元，季增9.45%，年增15.82%，仍以「雲端網路產品類別」及「元件及其他產品類別」較去年同期強勁成長為第一，而「消費智能產品類別」年對年表現上約略持平，「電腦終端產品類別」與去年同期相比則呈現略為衰退。
2025年6月營收年增10.09%，也是「雲端網路產品類別」與去年同期相比強勁成長，「消費智能產品類別」呈顯著成長，「元件及其他產品類別」表現約略持平，「電腦終端產品類別」與去年同期相比則呈現衰退。
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