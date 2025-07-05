快訊

末日預言近萬人同步看直播 日本一早地震最大震度2級

戴爾伺服器代工廠報喜

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

雲端服務供應商CoreWeave宣布，成為全球首家部署輝達最新一代Blackwell Ultra架構GPU的雲端服務供應商（CSP），率先導入由戴爾（Dell）打造的GB300 NVL72 AI伺服器系統，挾輝達投資力挺，展現在AI雲端市場的競爭優勢，積極爭奪CSP大廠地位。

法人看好，緯創（3231）為戴爾AI伺服器主機板（L6）主力供應商，也協助系統組裝，在戴爾AI伺服器中占比最大，戴爾出貨首批GB300 AI伺服器訂單，緯創率先受惠，鴻海、英業達同樣為戴爾供應商，營運雨露均霑。

緯創總經理林建勳日前表示，AI伺服器訂單能見度已看到明年5月，至少未來一年訂單動能都很強勁，需求持續成長。

緯創為因應客戶強勁需求，今年啟動AI大投資，今年資本支出預估達355億元，為歷來最大手筆，較去年大增83%，其中超過三分之一用於AI相關、金額逾百億元，同時在台灣、墨西哥、越南、印度、美國等地擴大布局。

CoreWeave憑藉與輝達的緊密合作關係，率先採用NVIDIA最新AI晶片Blackwell Ultra GPU。CoreWeave表示，新系統將使客戶能以比過去更快的速度，開發和部署更大、更複雜的AI模型。

據戴爾指出，出貨給CoreWeave的GB300 NVL72 AI伺服器系統採用液冷技術，內含72顆Blackwell Ultra GPU和36顆NVIDIA Grace CPU，並在美國進行組裝與測試。

延伸閱讀

緯創增資股上市！25億元銀彈將到位 利多行情蓄勢待發

越南關稅降 科技四產業 心安了點

日經指數 重返4萬點

他不是政府…卻玩出主權級基金規模 孫正義的募資力台灣如何借鏡？

相關新聞

中磊6月營收月增11% 走出谷底

電信寬頻設備大廠中磊電子（5388）昨（4）日公布6月營收回溫，月增11.6%，為今年最高，上半年營收較去年衰退逾兩成。...

展達6月營收月增0.78% 迎出貨旺季

網通廠展達（3447）昨（4）日公布6月營收小幅回溫，上半年營收年增逾六成，展達表示，下半年軍工產品開始出貨，AI產品進...

偉詮電6月業績同期次高

IC設計廠偉詮電（2436）昨（4）日公布6月業績，比5月微減，為歷年同期次高，第2季營收則為歷年同期新高表現。

聯電6月合併營收探四月低點

晶圓代工廠聯電（2303）昨（4）日公告6月合併營收188.2億元，受新台幣升值影響，月減3.3%，探近四個月新低，年增...

戴爾伺服器代工廠報喜

雲端服務供應商CoreWeave宣布，成為全球首家部署輝達最新一代Blackwell Ultra架構GPU的雲端服務供應...

聯電6月營收月減3.4% 第2季表現符合預期

晶圓代工大廠聯電今日公布6月合併營收188.23億元，月減3.4%，連二降，但年增7.3%；累計前六月合併營收1166....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。