戴爾伺服器代工廠報喜

雲端服務供應商CoreWeave宣布，成為全球首家部署輝達最新一代Blackwell Ultra架構GPU的雲端服務供應商（CSP），率先導入由戴爾（Dell）打造的GB300 NVL72 AI伺服器系統，挾輝達投資力挺，展現在AI雲端市場的競爭優勢，積極爭奪CSP大廠地位。

法人看好，緯創（3231）為戴爾AI伺服器主機板（L6）主力供應商，也協助系統組裝，在戴爾AI伺服器中占比最大，戴爾出貨首批GB300 AI伺服器訂單，緯創率先受惠，鴻海、英業達同樣為戴爾供應商，營運雨露均霑。

緯創總經理林建勳日前表示，AI伺服器訂單能見度已看到明年5月，至少未來一年訂單動能都很強勁，需求持續成長。

緯創為因應客戶強勁需求，今年啟動AI大投資，今年資本支出預估達355億元，為歷來最大手筆，較去年大增83%，其中超過三分之一用於AI相關、金額逾百億元，同時在台灣、墨西哥、越南、印度、美國等地擴大布局。

CoreWeave憑藉與輝達的緊密合作關係，率先採用NVIDIA最新AI晶片Blackwell Ultra GPU。CoreWeave表示，新系統將使客戶能以比過去更快的速度，開發和部署更大、更複雜的AI模型。

據戴爾指出，出貨給CoreWeave的GB300 NVL72 AI伺服器系統採用液冷技術，內含72顆Blackwell Ultra GPU和36顆NVIDIA Grace CPU，並在美國進行組裝與測試。