聯電6月合併營收探四月低點

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

晶圓代工廠聯電（2303）昨（4）日公告6月合併營收188.2億元，受新台幣升值影響，月減3.3%，探近四個月新低，年增7.26%；聯電第2季營收達587.58億元，季增1.5%，年增3.4%，符合預期。

聯電累計上半年合併營收達1,166.16億元，年增4.65%，創同期次高，僅次於2022年同期。

聯電先前表示，第2季所有產品都將溫和復甦，晶圓出貨量估增加5%至7%，產品平均售價估持平，平均產能利用率將回升至74%至76%。

聯電今年首季毛利率下探至26.7%，聯電預估，隨著產品組合優化與營運效率提升，第2季毛利率可望回升至30%，透過技術差異化、提升營運效率，未來幾季毛利率將緩步回升。

聯電認為，貿易緊張和美國關稅政策增加外在環境不確定性，下半年能見度變得非常有限，但並未看到市場需求改變，有些客戶針對關稅選擇觀望，也有客戶提前布局。

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