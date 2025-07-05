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偉詮電6月業績同期次高

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

IC設計廠偉詮電（2436）昨（4）日公布6月業績，比5月微減，為歷年同期次高，第2季營收則為歷年同期新高表現。

偉詮電6月合併營收3.14億元，月減0.07％，年增22.6％，第2季合併營收9.28億元，季增16.7％，年增24.5％，累計上半年合併營收17.24億元，年增22.1％。

偉詮電兩大主力產品線中，USB PD晶片主要供應筆電與遊戲機應用，其中遊戲機應用受惠於客戶端推出新主機的效應。任天堂日前推出最新主機Switch 2，據了解，偉詮電供應Switch 2電源中的USB PD晶片。

偉詮電先前表示，2022年併購陞達科，經過二年多經營，合併綜效已顯現，繼電源IC產品線之後，其散熱風扇馬達驅動IC產品線也已逐漸站穩腳步，預期PC、NB應用將持續溫和成長。

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