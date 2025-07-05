展達6月營收月增0.78% 迎出貨旺季
網通廠展達（3447）昨（4）日公布6月營收小幅回溫，上半年營收年增逾六成，展達表示，下半年軍工產品開始出貨，AI產品進入出貨旺季，今年AI產品貢獻營收過半。法人預估展達下半年營收可望較上半年明顯成長，上、下半年營收比力拚四比六。
展達6月營收2.18億元，月增0.78%，年增13.7%，低於市場預期，第2季營收7.16億元，季減5.3%，年增46.4%，累計上半年營收14.72億元，年增62.6%。
展達表示，累計營收成長主因為客戶需求增加，關稅宣布後各家業者搶料搶出貨，導致IC主晶片缺貨。
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