中磊6月營收月增11% 走出谷底
電信寬頻設備大廠中磊電子（5388）昨（4）日公布6月營收回溫，月增11.6%，為今年最高，上半年營收較去年衰退逾兩成。法人表示，中磊上半年營運谷底已過，下半年靠聯網、企業、營運商等新產品出貨動能加持，營收可望較上半年明顯成長。
中磊6月營收42.57億元，月增11.6%，為今年最高，仍年減4.9%；第2季營收121.7億元，季增6.8%，年減11.2%；累計上半年營收235.7億元，年減21.2%。中磊昨日下跌3.7元，收96.3元。
法人認為，中磊第1季受客戶遞延出貨影響，第2季需求回溫，但台幣大幅升值使得單季營收季增僅個位數，台幣對美元每升值1%，影響中磊毛利率約0.15個百分點，中磊營收及採購成本以美元計價，採取自然避險。中磊主要生產基地在菲律賓及台灣，在印度與合作夥伴生產製造，後續關稅議題仍是觀察關鍵。
近年中磊積極轉型，除持續穩固電信直供市場，搶進物聯網、企業用產品及營運商新產品。法人看好今年下半年企業客戶需求回溫，物聯網及營運商新產品出貨可望發酵，推升營運表現。
近年中磊攜手CSP（雲端服務供應商），搶進網路攝影機等物聯網DIY市場，供貨網路攝影機及感應器，預估今年下半年可望放量出貨。中磊企業客戶庫存調整在今年第1季告一段落，法人看好，下半年需求陸續回溫，並啟動WiFi 7新訂單，預估今年WiFi 7貢獻可望明顯提升。
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