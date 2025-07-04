偉詮電營收／雙引擎驅動 第2季業績為歷年同期新高
IC設計廠偉詮電（2436）於4日公布6月業績，僅比5月微減，為歷年同期次高，第2季營收則為歷年同期新高表現。
偉詮電6月合併營收為3.14億元，月減0.07％，年增22.6％，第2季合併營收為9.28億元，季增16.7％，年增24.5％，累計上半年合併營收為17.24億元，年增22.1％。
在偉詮電的兩大主力產品線中，USB PD晶片主要供應筆電與遊戲機應用，其中遊戲機應用受惠於客戶端推出新主機的效應。任天堂日前推出最新主機Switch 2，據了解，偉詮電供應Switch 2電源中的USB PD晶片。
另外，偉詮電還有散熱風扇馬達驅動IC產品線，其中伺服器應用在近兩年積極擴展版圖，持續推出新品搶市。
偉詮電今日股價下跌2.1元，收在50.7元，外資與自營商對其賣超。
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