騰輝營收／6月營收3.4億元 高毛利訂單比重突破

銅箔基板廠騰輝電子-KY（6672）4日2025年6月營收3.4億元，挹注第2季營收較首季優，公司說明，高毛利國防航天訂單比重突破。

騰輝也說明，公告2025年度6月份營收，月減13%，截至6月累計營收21.3億元，年減3%，2025年度第二季營收表現較首季成長8%，主要因財報功能性貨幣轉換匯率差異抵銷成長幅度。6月營收主係受到美國調整貿易、經濟策略不明朗暨地緣政治動盪的影響下，造成市場消費信心低迷，公司整體出貨量受到總體經濟不佳影響略有下降。

該公司提到，在國防航天應用領域，首次營收占比超過15%，主因為PI產品外的其他特殊材料，今年陸續在美國、德國、法國、以色列、土耳其等多國的雷達、散熱應用等領域取得突破，經多年等待認證認可後，開始被大型終端引入新的型號採用，例如直升機雷達、軍用卡車類的散熱、防空系統的雷達等，此類比一般材料毛利高出10倍的占比加速提高，且全球國防預算將在2035年倍數成長大環境背景下，將推進騰輝-KY成為行業中主要提供國防航天材料的重點供應商。

該公司提到，除繼續鞏固散熱金屬基板市場外，應用於電容封裝的產品也即將在客戶完成設備量產測試，逐漸走上放量之路，未來的業績貢獻值得期待。在海外營收上，年初取得的獨家供應立陶宛大型PCB合作案，也會在其8月完成試產後，訂單開始真正具體增加。

同時積極布局於少量多樣及多角化各項產品應用，近期取得了歐洲最大製藥公司的血糖測試儀量產訂單，自8月開始會有具體營收貢獻；其他例如機器人、AR眼鏡、夜視鏡、汽車激光雷達、無人機應用的功率放大器、加上高毛利聚醯亞胺基板以及不流膠粘合片應用於國防、航空航天、醫療等受到客戶長期認同，訂單穩健成長。

展望未來，該公司提到，近期開發RCC/RCF產品，特殊設計的純膠塗布在銅箔或各種膜上，不使用傳統玻纖布當底材，具備特性單一，尺寸任意的優勢，可用在半導體嵌埋、與散熱銅塊等應用、機器人激光雷達等，且可應用在薄型被動元件貼裝保護，應用不斷增加，尤其未來各種AI應用產品百花齊放，值得期待。