樺漢營收／上半年692.5億元、年增0.3% 持續推動全球化布局
工業電腦大廠樺漢（6414）4日公布2025年6月營收達113.5億元，月減1.5％、年減7.8%；累計2025年1至6月合併營收達692.5億元，較去年同期小幅成長0.3%，持續維持穩定步伐成長。
樺漢三大事業體6月營收表現穩健，兩大事業體雙雙攀升，分別為工控設計事業營收達28.1億元，年增20.4%；品牌通路事業為51.0億元，年增4.6%；系統整合事業34.4億元，年減32.6%。
其中，樺漢個體（含全資子公司）6月營收達17.7億元，年增36.8%，展現多元事業布局逐步發酵，動能持續釋放。主要受益於品牌通路業務訂單穩定成長，以及設計製造服務聚焦AI邊緣運算、網通資安、零售金融、智慧零售及博彩等應用領域，帶動出貨需求升溫。品牌Kontron持續發揮成長引擎效應，推動整體營收穩中向上。軟體解決方案表現穩健，受惠於軌道運輸與航太軍工等產業需求，挹注整體營運正向貢獻。
樺漢持續推動全球化布局與在地化經營策略，並展現良好營運彈性。公司積極深化ESaaS（Ennoconn Solution as a Service）智慧方案平台，聚焦智慧製造、智慧城市，以及ESG三大應用領域，並結合AI賦能解決方案雙主軸發展，強化高毛利「軟硬結合、雲地整合方案+訂閱式服務收入」解決方案布局，並強化與國際策略夥伴的合作深度，為下半年營運注入穩健成長動能。
樺漢將於2025年8月13日召開第2季法人說明會，說明最新營運成果與展望，持續強化核心事業布局、穩健邁向長期成長目標。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言