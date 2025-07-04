高效能運算需求強勁 貿聯-KY 6月營收年增逾2成

受惠高效能運算市場需求強勁，貿聯-KY今天公布6月營收新台幣52億元，年增21.78%；如果扣除新台幣升值因素，以功能性貨幣美元計算，年增率更高達32.82%。

貿聯今天說明，6月整體出貨量較5月微幅成長，其中資訊用線束是主要成長動能，受惠高效能運算客戶出貨量持續成長。其他工業用線束、電器用線束出貨量持平，車用線束出貨量則維持在低檔。

累計貿聯上半年營收329.26億元，年增率29.35%。

受惠AI需求，貿聯今年除了營收亮眼，獲利動能更強，第1季歸屬母公司淨利16.12億元，比去年同期大幅成長1.77倍，創歷史新高，單季每股大賺8.49元。

貿聯持續加碼擴張投資，斥資40億元在台南打造的先進技術中心，6月底剛開幕啟用，貿聯董事長梁華哲表示，台南廠將成為貿聯集團重要的創新核心，鎖定半導體設備、航太衛星、極端環境特殊應用、醫療設備與軌道運輸等高端應用領域。