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貿聯營收／6月52.01億元持平5月 整體出貨量較上月微幅成長

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

貿聯-KY（3665）4日公布今年6月營收，持平5月、但年增21.78%，貿聯表示，整體出貨量較上個月微幅成長。展望後市，貿聯看好今年接單狀況，預期全年業績將年增二位數百分比。

貿聯今年6月營收52.01億元，持平5月、但年增21.78%。第2季營收166.3億元，季增3.16%、年增28.08%；累計貿聯上半年營收達329.27億元、年增29.35%。

貿聯表示，公司整體出貨量較上個月微幅成長。從6月各產品線表現來看，工業用線束部分，整體工業用產品客戶出貨量持平。資訊用線束方面，高效能運算客戶出貨量持續成長。至於車用線束，整體車用客戶的出貨量低檔持平。而電器用線束整體出貨量則持穩。

展望今年營運，貿聯董事長梁華哲先前指出，維持原定預算與目標，對今年營運保持樂觀，目前尚未有上調目標的打算。從第1季財報及4、5月營收來看，預期全年將年增二位數百分比。同時，客戶拉貨力度明顯增強，尤其高效運算（HPC）的需求持續超出預期。

全球布局方面，梁華哲說，貿聯目前在亞洲16個廠、歐洲16個、北美六個廠，未來五至十年規劃考慮在北非設廠。目前北美與東南亞產能緊張，正積極擴展墨西哥、印尼、馬來西亞及新加坡的產能。中國大陸昆山廠因需求大，產能較為緊張。貿聯有足夠的在地生產體系，以反應效率。

營收 貨量 貿聯

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