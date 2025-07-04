聯電6月營收月減3.4% 第2季表現符合預期

晶圓代工大廠聯電今日公布6月合併營收188.23億元，月減3.4%，連二降，但年增7.3%；累計前六月合併營收1166.17億元，年增4.7%。聯電第2季合併營收587.58億元，季增1.6%，符合法說會預期。

聯電稍早在法說會釋出展望，預期第2季所有應用產品需求可望溫和回升，產能利用率將回升到74%至76%，晶圓出貨量增加5%至7%，產品平均售價持平，毛利率接近30%。

聯電表示第2季客戶因關稅提前備貨情況有限，市場雖緊扣關稅帶來的影響，相對在投片部分仍持審慎態度。

聯電表示，面對充滿挑戰的環境，聯電正與客戶緊密合作，持續關注終端市場需求的變化趨勢。也司將專注於關鍵技術專案的執行，來強化競爭優勢，如與美國夥伴合作的12奈米技術專案，使客戶在製造基地的地理分布上能夠有更多元化的選擇。

由於稍早外電傳出聯電可能考慮與英特爾針對先進製程，可能在6奈米進行合作，符合市場對聯電避開成熟製程過剩的期待，不過兩家公司都不對此評論，市場正靜待消息進一步明朗。