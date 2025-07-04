AES營收／6月創單月營收歷史次高紀錄 BBU業務看增、下半年有望更好

電池模組股王AES-KY（6781）受惠AI伺服器備援電池模組（BBU）業務帶動，激勵今年6月營收月增1.33%、年增86.89%，寫下單月業績歷史第二高、同期新高紀錄。展望後市，在BBU業務看增下，預期AES下半年營運仍優於上半年，但匯率因素仍是干擾營運的一大不確定性因素。

AES 4日股價收在1,050元，下跌70元、跌幅6.25%。

AES公布今年6月營收13.42億元，月增1.33%、年增86.89%，寫下單月歷史第二高、同期新高紀錄。第2季營收39.72億元，季增15.53%、年增82.62%；累計AES上半年營收達74.11億元、年增65.36%。

AES今年第2季營收已受到匯率影響，尤其輕型電動車（LEV）業務影響較大，不過，在BBU產品強勁增長動能下，AES營收仍交出持續成長成績。

目前來看，LEV產業雖然庫存清理完畢，市場需求增溫，但今年在新台幣強勢升值影響下，造成AES LEV業務不確定性增加，對相關業務業績增長轉趨保守。

BBU業務方面，AES仍抱持正面看法，預期在相關業務帶動下，AES下半年營運有望優於上半年。但匯率因素仍是干擾營運的一大不確定性因素。