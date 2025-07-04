矽光子雙強發威！環宇強鎖漲停 華星光爆量逾五倍

隨著AI伺服器與資料中心算力急速攀升，高速光通訊與矽光子技術正式進入實質應用階段，相關產業鏈持續成為市場焦點。4日早盤，環宇-KY（4991）強勢漲停、還有超過1.5萬張買單排隊，激勵華星光（4979）成交量暴增逾五倍，股價逼近200元大關，波若威、旺矽（6223）等同步逆勢上揚，成為盤面抗跌主力。

輝達GB200、GB300系列熱銷帶動AI高速運算關鍵原料磷化銦（InP）需求激增，基板市場出現供不應求態勢，買家喊出「有多少收多少，價格不是問題！」的強烈買氣。美中近期簽署協議，陸方將加速對美稀土出口許可審批，為供應端注入穩定動能，助推環宇-KY等台廠出貨。

環宇-KY董事長黃大倫日前即表示，受惠AI應用擴大，矽光（CPO）產品需求持續強勁，預計今年第四季開始量產矽光產品，明年營收可望顯著成長。公司亦積極提升射頻元件（RF）毛利，搭配光檢測器（PD）穩定出貨，預期下半年業績將優於上半年。

業界指出，磷化銦具備高飽和電子漂移速度、強抗輻射能力及優異光電轉換效率，成為AI伺服器高速傳輸核心材料。台廠英特磊（4971）、全新（2455）、聯亞（3081）及環宇各擅勝場，形成台灣在全球磷化銦產業鏈的重要地位。華星光則持續聚焦AI與資料中心、矽光子封裝光學、光達及熱輔助磁記錄等領域，800G產品需求持續攀升，推動產業鏈整體繁榮。

另，華星光今年營運持續聚焦AI與資料中心、矽光子共同封裝光學、光達及熱輔助磁記錄等四大領域，其中800G產品需求去年已啟動，看好今年需求將明顯成長。今年營運持續聚焦AI與資料中心、CPO、光達（LiDAR）及熱輔助磁記錄（HAMR）四大領域，800G產品今年需求將明顯成長。