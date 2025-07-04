觸控IC領域燃起專利戰火，IC設計大廠義隆（2458）昨（3）日公告，對另一IC設計台廠奕力與其代理商碩望科技提出專利訴訟。義隆耕耘觸控IC領域已超過20年，累積不少專利實力，在多項觸控IC應用領域位居龍頭地位。

義隆指出，公司發現奕力製造及銷售的電容式觸控晶片，已涉嫌侵害其發明專利權。經委任專利律師判斷，該電容式觸控晶片已落入義隆所擁有中華民國專利證書號I425402發明專利的權利範圍之中。因此向智慧財產及商業法院對奕力及其代理銷售商碩望提出侵害專利權民事訴訟。

義隆除請求法院排除及停止被告公司的專利侵權行為外，也對被告公司請求損害賠償。義隆強調，公司長期專注於技術創新與研發，對同業涉嫌侵害公司專利權行為，一定會依法採取行動，以維護公司智慧財產權及股東權益。