聯合再生、銘旺科攻綠能

太陽能模組大廠聯合再生（3576）昨（3）日宣布與銘旺科旗下再生能源開發子公司銘旺綠能簽署合作備忘錄（MOU），雙方將結合各自在模組製造、案場開發建置、維運與系統整合等專業優勢，攜手拓展台灣、泰國與越南市場的太陽能發電業務，預估首波合作總量達80MW。

這項合作案是該公司泰國子公司今年初宣布轉型拓展為東南亞加值服務中心後又一里程碑。聯合再生董事長洪傳獻表示，積極深化國際布局，在泰國深耕多年，今年以泰國子公司為基地，逐步轉型為面向東南亞市場的加值服務中心，與銘旺綠能合作，有助衝刺東南亞市場商機。

東南亞正值快速工業化與綠能轉型階段，能源需求攀升，但也面臨國際淨零減碳壓力，帶動對潔淨能源與儲能系統的強勁需求，吸引許多綠能公司插旗。

泰國政府規劃至2030年將再生能源裝置容量占比提升至37%；越南預計至2030年部署高達73GW太陽能與38GW風電，將再生能源占比推升至30%以上。

洪傳獻認為，雙方策略結盟是回應區域能源轉型趨勢的重要布局，雙方將攜手深耕東南亞市場，鎖定工業發展熱區與儲能市場穩健成長的發展潛力，透過策略結盟打造雙贏局面。