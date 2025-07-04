牧德6月營收月減7% 樂觀第3季

AOI大廠牧德（3563）昨（3）日公布6月營收達3.07億元，創同期新高， 年增192%， 月減7.5%；第2季營收9.7億元，季增22.5%，年增208%，創單季歷史新高。公司看待第3季營運持續看旺。

牧德表示， 牧德對美出口占比不到2%，牧德主力營收來源之PCB客戶群對美出口也不高，反而地緣政治因素推動PCB客戶到海外設廠，增加牧德銷售機會。

牧德表示，新台幣急遽升值對牧德影響是雙面刃，升值對產品零組件購買成本會降低，輔以加大中國大陸昆山廠生產比例，這是屬利多，對業務以美元或人民幣計價但以新台幣入帳而言， 匯損有壓力，短期因新台幣急升緊急應變要有調整時間， 第2季會是弊大於利， 預期第3季匯率會趨穩，到第4季後應該會逐漸利大於弊。

牧德董事長汪光夏日前提到，牧德已不再是單純PCB相關AOI廠商，預期半導體營收可望達到15%至20%甚至更高。