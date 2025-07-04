聯發科秒填息 外資連三買
晶片大廠聯發科（2454）於昨（3）日除息，開盤就秒填息並衝上1,300元，不過後續股價又走低，最後以平盤價1,270元作收。投信對其連六賣，自營商則對其結束連十買，轉為賣超局面，外資則對其連三買。
聯發科累計前五月合併營收為2,472,47億元，年增13.6％。
該公司尚未公布6月業績，先前預期以美元對新台幣匯率1比32.5來計算，第2季業績將介於1,472 億元至1,594億元之間，約季減4％至增加4％。
6月底新台幣匯率約來到29.9元價位，外界也觀察聯發科第2季營收表現在匯率因素干擾下，是否能順利達標。以其第2季預測營收低標來計算，扣除已公布的4月與5月的業績，該公司6月營收約要達532.65億元之上才可達標。
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