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聯發科秒填息 外資連三買

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

晶片大廠聯發科（2454）於昨（3）日除息，開盤就秒填息並衝上1,300元，不過後續股價又走低，最後以平盤價1,270元作收。投信對其連六賣，自營商則對其結束連十買，轉為賣超局面，外資則對其連三買。

聯發科累計前五月合併營收為2,472,47億元，年增13.6％。

該公司尚未公布6月業績，先前預期以美元對新台幣匯率1比32.5來計算，第2季業績將介於1,472 億元至1,594億元之間，約季減4％至增加4％。

6月底新台幣匯率約來到29.9元價位，外界也觀察聯發科第2季營收表現在匯率因素干擾下，是否能順利達標。以其第2季預測營收低標來計算，扣除已公布的4月與5月的業績，該公司6月營收約要達532.65億元之上才可達標。

台幣匯率 營收

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