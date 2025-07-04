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台達電市值直逼1.2兆

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導
台達電董座鄭平。聯合報系資料照
台達電董座鄭平。聯合報系資料照

挾AI熱潮點火，台達電（2308）今年來自AI伺服器電源、散熱等相關營收占比將逾兩成，昨（3）日在三大法人銀彈力拱下，盤中站上460元新天價，終場收459元，上漲29.5元，改寫新高，市值逾1.19兆元，同步改寫新猷。

三大法人昨天合力買超逾5,500張，三大法人自6月以來累計買超3.8萬張，其中，外資合計買超3.17萬張，外資持股比達66.38%。

法人點名，台達電是輝達（NVIDIA）AI伺服器電源及散熱整合方案主力供應商，輝達新品齊發，CSP（雲端服務供應商）AI軍備競賽不止，台達電受惠深。台達電今年5月合併營收410.45億元，月增0.6%、年增17%，為單月次高，同期新高，連續三個月站穩400億元大關之上，累計今年前五月營收2,007.46億元，年成長25.5%。

台達電董事長鄭平日前表示，因關稅90天豁免期，第2季營收會比第1季好，但下半年看不清楚，2024年AI零組件及系統營收比重達15%，若客戶資本支出目標不變，今年AI相關營收占比有望逾20%。他強調，儘管面臨關稅變數，全年營運展望維持成長及中長期布局建置不變。

法人預期，依鄭平釋出的營運展望，在AI伺服器電源及散熱產品等帶動下，台達電上季營收有望連兩季改寫新猷，首度突破1,200億元大關。

不過，台達電不回應法人預估的財務數字。

鄭平日前坦言，關稅戰對下半年營運影響還不知道，可能很差或很好，取決於生產調度能否靈活應變，爭取更多訂單及市占，整體而言，對中大型企業還好，可以一直配合客戶及政策調整，今年台達電營運目標沒有改變。

台達電 營收

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