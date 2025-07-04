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訊芯越南廠出貨喊衝

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

美國越南達成貿易協議，美方將對越南商品徵收20%關稅、40%的轉運關稅，美國則能免關稅進入越南市場。鴻海集團旗下訊芯-KY（6451）是唯一在越南設廠的台資封測廠，隨越南關稅稅率拍板，後續將不再受地緣政治因素干擾，出貨喊衝。

訊芯因應地緣政治議題，多年來在越南投資設廠，以分散市場風險，在越南共有北江省光州廠、北江省云中廠、河內廠等三座廠區，生產光纖收發模組、系統級封裝（SiP）等，以供應歐美與日本客戶，美系大廠博通就是其合作夥伴之一。

訊芯去年底已向越南政府申請8,000萬美元投資許可，業界認為，訊芯將在越南光州廠附近選址並自建新廠，成為公司在越南的第四座廠區，以因應美國客戶需求，產品包括共同光學封裝模組（CPO） 等。

2025年被視為矽光子技術進入爆發式成長元年，訊芯是鴻海集團衝刺矽光子商機的尖兵。隨著越南關稅拍板，法人看好訊芯後續出貨將不再受關稅議題干擾。

訊芯掌握眾多美系客戶，包括博通等美系晶片大廠，提供CPO技術。近年受美中貿易戰影響，強化在越南擴充產能的速度，隨著光收發模組規格陸續升級至800G、1.6T，交換器也提升至102.4T，對新產能建置需求增加，讓訊芯內部積極的進行擴產計畫。

美國 越南 關稅

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