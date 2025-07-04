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群電6月營收月增3.6% 群光6月合併營收月增3%

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

電源大廠群電（6412）昨（3）日公布6月營收31.24億元，為今年以來高點，月增3.6%，年減5.5%。展望後市，群電表示，AI伺服器、High Power電源及通訊電源新品6月順利放量，出貨動能將延續至本季，且66KW powershelf產品測試順利，有機會下半年量產，為營運添翼。

鍵盤大廠群光（2385）昨（3）日公布6月合併營收83億元，為今年以來次高，月增3%，年減0.2%；第2季合併營收245億元，季增5%，年減0.7%；上半年合併營收478億元，年增1%。

群光表示，由於美國對等關稅寬限期將於9日屆滿，美方新關稅措施尚無法得知，使得本季營運展望仍有不確定性，該公司將持續依既定計畫，擴張泰國二廠產能，滿足筆電相機模組及鍵盤客戶分散產能的需求。

營收 群光

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