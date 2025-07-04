電信三雄OTT TV 報捷

電信三雄上半年OTT TV業務繳佳績，中華電信（2412）表示，上半年網路付費用戶年增2.2倍，收視點閱增四成；台灣大上半年觀影突破4.3億分鐘、黑卡會員成長50%；遠傳friDay影音上半年收視飆升，付費用戶月增穩定成長二成，收視人數創兩年來新高。

中華電信表示，MOD、Hami Video影劇館+ 今年導入眾多獨家戲劇、電影及熱門卡通動漫，助攻上半年網路付費用戶數較去年成長2.2倍，收視點閱數較去年增加四成。

中華電信獨家韓劇《我的完美秘書》、《鬼宮》、《協商的技術》及旗艦台劇《The Outlaw Doctor 化外之醫》、《星空下的黑潮島嶼》均搶進上半年收視前十名。

此外，中華電信表示，《我們這一攤》第1、2季與《夜市王》兩節目挹注大量人氣，推升綜合類點閱數則較去年同期成長2.1倍。

台灣大統計，上半年MyVideo全平台總觀影時長突破4.3億分鐘，人均累積觀看次數亦較去年同期成長近30%，導入AI個人化推薦系統，帶動App整體版位點擊量月增15%；

台灣大江持續優化內容，推出國際專區包括「環球影業品牌區」、「BBC PLAYER」等，以年約為主的黑卡會員人數年增突破50%。

台灣大根據收視變化觀察，歸納出原創內容強勢攻榜，兒童內容市場展現本土IP的潛力與成長空間，觀影裝置智慧連網大電視比重逐漸增加，超過四成的用戶使用大電視觀看線上影音平台等三大趨勢。

遠傳表示，friDay影音上半年收視飆升，獨家播出的韓劇與韓綜接連引爆收視熱潮，不僅付費會員月增率穩定成長近兩成，更於半年內三度刷新兩年來的收視人數紀錄，尤其韓劇收視人數、點閱數與看片數皆超越去年上半年，韓劇《臥底高中》強勢奪下收視冠軍，日劇雖未進入總排行前十名，但觀看點閱數年增近五成

遠傳表示，結合貼心客服、直覺介面以及AI技術，更延續上半年氣勢，6、7月重磅推出超過八部大卡司韓劇，首播數量超越國際OTT平台近兩年單月首播紀錄，堪稱「韓流黃金陣容」全面集結。