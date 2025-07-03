佳世達營收／6月187.8億元、月增7% 看好下半年營運優於上半年

佳世達（2352）3日公布今年6月營收，月增7.04%、年增7.75%，佳世達表示，依各事業表現來看，6月智能方案與醫療事業穩定增長，資訊科技、網路通訊等事業也比去年同期和上月成長。展望後市，儘管外在大環境有新台幣升值及關稅不確定性，但佳世達仍預期下半年營運將優於上半年。

佳世達6月營收187.86億元。第2季營收534.58億元，季增7.45%、年增7.22%；累計佳世達今年上半年營收達1,032.1億元、年增6.65%。

佳世達表示，依各事業表現來看，6月智能方案與醫療事業穩定增長，資訊科技、網路通訊等事業也比去年同期和上月成長。

針對外界擔憂今年下半年市場需求，佳世達總經理黃漢州先前表示，「我們感覺還是下半年營運會好一點，那當然現在不少企業，採購不是很強烈，也有美國企業在裁員，但客戶給我們的回饋，是他們也不悲觀，他們認為還是有需求」。

佳世達董事長陳其宏說明，上下半年營運顛倒，只有一種狀況會讓這種情境發生，就是經濟蕭條，因為關稅來得又急又快，造成通貨膨脹，進而造成買氣衰退，特別是美國市場，但目前的走向來看，應該有越來越緩和的跡象。

針對匯率影響，佳世達財務長洪秋金分析，集團主要採取自然避險，但這一波升值來得太急，衝擊一定有。佳世達營收不是完全美元，幣別種類很多，美元營收占比約60％，影響主要是這六成，材料成本中美元比率也差不多，所以自然避險之下，對於毛利率的影響沒有那麼大。

陳其宏表示，集團除了進行避險之外，也要求把庫存部位降低，畢竟庫存多、風險就很高，把部位降低，收美元賣美元就可以降低風險。集團嚴格要求庫存控制，台灣中小企業沒有這個習慣，進入大艦隊就會有這樣的要求。