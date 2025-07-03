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南亞科6月營收重返40億元之上寫3年新高 本季力拚轉盈

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
南亞科總座李培瑛表示，DRAM市況已朝正向發展。圖／本報資料照片
南亞科總座李培瑛表示，DRAM市況已朝正向發展。圖／本報資料照片

南亞科今日公布6月自結合併營收，為睽違3年來重返40億元之上，達40.74億元，月增22.2%、年增21.1%，寫3年來單月新高，且連續五個月走升；第2季合併營收105.26億元，季增46.4%；累計上半年合併營收為177.14億元，季增1.35倍仍年減8.8%。

南亞科6月營收及第2季營收暴衝，反映DDR4價格大漲及出貨同增，預期南亞科第2季毛利率可望明顯改善，不過第2季新台幣對美元匯率急升，將抵銷獲利改善，預料仍無法轉盈。

南亞科將在7月10日舉行法說會，公布上半年財報並說明後續展望，會議將由總經理李培瑛和副總經理吳志祥副總經理共同主持。

法人預估，三大原廠及長江存儲將陸續於今年第4季至明年第2季停止供應PC/Server DDR4，市場推測將導致供給嚴重短缺，進而推升DDR4現貨及合約價。對於南亞科而言，不僅有助消化原有庫存，且在大幅調漲合約價下，第3季有機會提前轉盈，不過仍需觀察匯率、關稅等兩大不確定因素變化。

南亞科 營收

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