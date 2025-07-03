安碁資訊營收／6月2.23億元 同創單月、單季次高紀錄

宏碁（2353）集團旗下資安服務廠商安碁資訊（6690）3日公布今年6月營收，6月及第2季業績分別寫下單月、單季歷史第二高紀錄，累計安碁資訊今年上半年營收達11.14億元、年增13.51%，安碁資訊表示，公司動能穩健成長，充分回應市場強勁需求，已連續六年同期維持雙位數成長。

安碁資訊公布今年6月營收2.23億元，月增17.96%、年增9.37%，為單月歷史第二高、同期新高紀錄。第2季營收5.97億元，季增15.7%、年增12.8%，亦為單季歷史第二高；累計安碁資訊今年上半年營收達11.14億元、年增13.51%，續寫同期新高紀錄。

隨著東南亞數位經濟的快速發展，資安需求持續增長，泰國成為其中一個重要市場。安碁資訊多年來不斷探索前進，積極調整業務布局，為回應泰國政府資安政策的規範與企業面對網路攻擊的資安需求，安碁資訊聯合TeamT5、Watchguard、ALTOS、DELTA等多家廠商於曼谷舉辦銷售合作夥伴座談會，邀請三十多家當地資訊硬軟體、資訊服務及系統整合業者，會議中透過演講與現場展示，針對企業在組織的弱點漏洞、網路監控與回應，以及IT、OT與雲端檢測等最新技術與實務案例，進行技術交流與分享。

泰國作為東南亞的重要經濟體，積極吸引國際大企業的投資，並大力支持創新與科技產業的發展。為了推動數位技術的進步與應用，泰國政府致力與國際接軌，並滿足市場對網路安全的需求，積極推動資安法規與標準的制定。自《個人資料保護法》（PDPA）實施後，今年1月國家網路安全委員會（NCSC）發布了新的網路安全法規，強制要求關鍵系統遵循基準的網路安全標準。規範關鍵資訊基礎設施營運業者（Critical Information Infrastructure Operators, CIIOs）必須遵守這些資訊安全基準，並針對資訊系統進行風險評估與分級，確保關鍵基礎設施的資安防護強度，提升整體韌性。

安碁資訊目前泰國的客戶以醫療、製造、證券及台商等企業為主，總經理吳乙南強調：早期觀察泰國積極在政府、醫療保健、教育和商業服務等多個領域推行數位轉型。疫情期間，泰國政府鼓勵學校和大學進行線上學習活動，因此，結合當地業務銷售夥伴，積極打入醫療院所和大學教育市場。製造業是泰國經濟的支柱，客戶除了當地的汽車零件製造商外，還有跨國型製造大廠，包含橡膠化合物、電子產品、手錶及汽車軸承零件等製造業領域。在台商客戶方面，主要是以化纖塑膠製造和金融證券產業為主。

安碁資訊總經理吳乙南表示：為了精準深入企業組織，我們將根據泰國市場環境、法規要求及產業資安防護需求，靈活調整資安服務模式，提供因地制宜的整合式防護方案。透過與在地銷售合作夥伴的緊密合作，強化防禦駭客攻擊的整體效能。

同時，針對企業專屬環境進行POC實證服務模式，以驗證新技術或解決方案在實際應用中的可行性與效益，並根據實證結果持續優化方案，精準回應客戶需求，提升技術信賴度與資安服務品質，強化雙方的合作基礎與信任關係。

未來下半年，安碁資訊為擴大資安服務在地化的規模，展現技術落地與在地服務能力的優勢，將持續機動調整並優化銷售合作夥伴布局策略。在資安產品或服務解決方案上，將針對納入泰國關鍵資訊基礎設施（CII）相關產業的政府機關、銀行金融、通訊運輸、能源公用事業、公共衛生等關鍵資訊基礎設施領域，聯合在地擁有不同產業優勢的銷售合作夥伴，深入拜訪關鍵產業客戶，藉由與不同夥伴的策略合作及技術資源整合，加快在資安市場版圖，共創泰國資安市場多贏的新賽局。