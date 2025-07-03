牧德營收／第2季創單季歷史新高 地緣政治商機增
AOI大廠牧德（3563）今日公布6月營收 3.07 億創同期新高， 年成長192%， 月減少7.5%，挹注第2季營收 9.7 億比起去年第2季成長 208%，亦創下單季歷史新高。公司看待地緣政治商機成長。
牧德表示， 7月9日美國關稅最終會課多少對公司接單競爭力及利潤不會有影響，因為牧德對美出口占比不及 2%，牧德主力營收來源之 PCB 客戶群對美出口也不高，反而地緣政治因素造成 PCB 客戶到海外設廠增加了牧德銷售機會。
牧德表示，新台幣對美元匯率急升對牧德影響是雙面刃，台幣升值對產品零組件購買成本會降低，輔以加大昆山廠生產比例這是屬利多，對業務以美金或人民幣計價但以台幣入帳而言， 匯損是屬弊， 分析利弊互抵後的影響， 短期因台幣急升緊急應變要有些調整時間， 第2季會是弊大於利， 隨第3季匯率預計趨穩， 將呈現小弊現象， 到第4季後應該會過轉折點逐漸利大於弊。撇開上述關稅及匯率的外部干擾，牧德雙軌四線發展效益依計畫放大態勢沒有改變。
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