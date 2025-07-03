台達電 AI 題材發酵 股價上攻460元改寫新天價、營收連三月破400億元

台達電（2308）受惠AI題材點火，AI伺服器電源及散熱出貨看旺，3日在法人資金點火下，盤中以460元改寫新天價，終場收459元，上漲29.5元，亦創新高。累計6月以來，外資法人買超近3萬張。

因AI伺服器電源及資料中心基礎設施等應用拉貨點火，台達電5月合併營收410.45億元，月增0.6%、年增17%，為單月次高，同期新高，連續三個月站穩400億元大關之上。台達電累計今年前五月營收2,007.46億元，年成長25.5%。

台達電董事長鄭平日前表示，關稅衝擊下，因90天豁免期，第2季營收比第1季好，但下半年看不清楚，2024年AI零組件及系統營收比重達15%，若客戶資本支出目標不變，今年AI相關營收占比有望逾20%。他強調，儘管面臨關稅變數，全年營運展望維持成長及中長期布局建置不變。

外界預期，依鄭平釋出的營運展望，在AI伺服器電源及散熱產品等帶動下，台達電上季營收有望連兩季改寫新猷。