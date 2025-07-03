群光營收／6月83億元為今年以來次高 續擴泰國產能滿足需求

群光（2385）6月合併營收83億元，月增3%，連續四個月營收超越80億元，為今年單月次高，年減0.2%。

其中，今年第2季營收245億元，季增5%，累計上半年合併營收478億元，小幅年增1%。

群光表示，今年因受到關稅影響，多數客戶呈現謹慎保守的態度，影響整體拉貨動能，且自5月開始，新台幣快速升值，壓抑營收成長。第2季營收在鍵盤與電源產品衝刺下，季增5%，其中以鍵盤與電源表現最強，影像則小幅成長。

由於對等關稅寬限期將在本月9號結束，新的關稅措施尚無法得知，本季展望仍具有不確定性，群光將繼續按照既定規劃，擴張泰國二廠產能，尤其是筆電相機模組與筆電鍵盤，以逐步滿足客戶分散產能的需求。

雖然今年下半年需求能見度不高，不過，群光表示，windows 10即將終止支援，windows 11對於硬體需求較高，仍將推動筆電換機需求，帶動商用筆電的LED筆電背光鍵盤、筆電相機模組以及筆電電源的出貨，此外亦預期大瓦特數電競筆電電源持續受惠於RTX50系列GPU，推升產品單價及營收。

影像產品方面，商用監控產品受惠歐美大廠強勁需求，預期將繳出穩健的成績單。