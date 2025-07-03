中華電信除息秀、小漲1.5元朝填息邁進 股利8月發放
中華電（2412）3日進行除息交易，每股將配發5元現金股利，中華電信2日收134.5元，3日除息參考價為129.5元，3日除息秀小漲1.5元，收131元，逐步邁向填息。
中華電信於7月3日進行除息交易，除息基準日為7月11日，並將在8月8日發放股利，共發出387.87億元，30萬股東可望喜收鼓勵紅包。
日前中華電信舉行29周年慶祝大會，董事長簡志誠表示，歷任前輩為公司奠定厚實的根基，以及全體同仁的共同付出與努力，讓公司2024年營收與獲利雙雙創下近七年新高，每股盈餘達4.8元，成功躋身為兆元市值企業行列，股價亦刷新歷史高點。
簡志誠指出，中華電信將持續挑戰「雙超標、雙成長」新高峰，有信心朝向締造8年新高的里程碑邁進！
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