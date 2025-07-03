中小題材股 短多焦點

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

台股昨（2）日持續高檔震盪，盤面以個股表現為主，順達（3211）、聚陽等中小型題材股近期吸引法人買盤進駐，股價強勢表態，預料後市仍有上檔空間，考量資金輪動加速，建議趁盤中壓低時進場布局，進行短線價差交易。

美國ISM製造業數據優於預期、美參議院通過大而美法案，加上聯準會（Fed）主席鮑爾稱，若非川普關稅措施，早已實施更寬鬆貨幣政策等多空因素干擾，美股四大指數漲少跌多，台股昨日受惠台積電擺尾，量縮收小紅。

大盤震盪區間縮減，中小型題材股成短多青睞焦點，以法人近五日買超逾1,000張，昨日及近期股價相對強勢標的來看，信紘科、尖點、五福、聚陽、百和、友訊、神達、順達、日電貿、潤隆、榮運、台灣虎航等，單日漲幅1.3%至8.9%不等。

電池備援電力模組（BBU）於人工智慧（AI）伺服器滲透率逐漸攀升，相關概念股持續成為近日盤面輪動主流，順達昨日股價漲2.9%收231元，在5日線附近強勢整理，日電貿代理的超級電容用量與日俱增，營運具想像空間，股價漲2.8%收79.4元。

成衣廠聚陽雖受關稅不確定性及新台幣兌美元匯率升值影響，但第3季進入傳統旺季，外資6月下旬開始逢低回補，昨日股價漲5.8%收252.5元，重登月線關卡，鞋材廠百和近期股價進入打底階段，昨日漲4.7%收56.9元，收復月線及季線。

台股 聚陽

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