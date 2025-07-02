大成鋼（2027）受惠於美國鋁市市占優勢，營運展望樂觀。法人看好大成鋼仍保有約30%左右的上漲空間，投資評等維持「買進」，相關權證可伺機布局。

法人預估，大成鋼今年與明年每股純益（EPS）分別達約3.0與3.8元，稅後純益77.9億元、年增逾一倍。受惠美國鋼鋁關稅拉抬內銷報價，低價庫存持續貢獻毛利，匯率干擾亦逐季減輕。

川普宣布將鋼鋁關稅調升至50%，市場初期認為是談判策略，但近期美國客戶與鋼廠普遍認為取消機率低，帶動美國內銷鋼鋁價格明顯脫鉤國際行情，有利大成鋼即時反映價格上漲。

權證發行商建議，看好大成鋼後市股價表現的投資人，可挑選價內外15%以內、剩餘天數60天以上的商品介入。

（兆豐證券提供）

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