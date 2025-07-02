明基材6月營收月增3% 信邦增2%

偏光片大廠明基材（8215）昨（2）日公布6月營收14.5億元，月增3%，年減16%，主要來自醫療事業產品成長驅動，該公司第2季來自醫療事業營收已突破30%大關，有助優化產品組合。

明基材第2季營收44.2億元，季減3.5%，年減3.6%，主要受新台幣對美元匯率強升，導致業績下滑；上半年營收約90億元，年減2%。

【記者蕭君暉／台北報導】電子零組件廠信邦（3023）昨（2）日公布6月營收26.3億元，月增2.67%，年減4.06%；第2季營收77.66億元，季減5.54%，年減7.41%，主要受關稅議題與新台幣匯率強升雙重影響。

信邦上半年營收為159.88億元，年減2.56%。談到本季營運，信邦指出，須待美國對等關稅確定之後，才會比較明朗。信邦昨天股價漲6元、收229元。