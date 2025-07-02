華擎5月 EPS 0.58元 笙泉-0.29元

板卡廠華擎（3515）因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，昨（2）日公布自結5月稅後純益7,200萬元，年減41.05%，每股純益0.58元。

展望後市，華擎之前表示，今年五大產品線將全面成長，以AI伺服器需求最強，將占營收比重近五成，預期業績將逐季升溫。法人估，華擎今年營收挑戰500億元，年增率超過五成。

【記者鐘惠玲／台北報導】微控制器（MCU）廠笙泉（3122）昨（2）日應主管機關要求，公告自結5月淨損1,194萬元，每股淨損0.29元，虧損比去年同期擴大。

笙泉前五月合併營收1.41億元，年減0.4％；首季每股淨損0.53元。笙泉表示，面對當下中國區IC市場價格戰白熱化，該公司持續調整布局，擴大其他海外市場版圖，並積極開發車用通訊、馬達控制、高精度ADC與超低功耗MCU等產品。