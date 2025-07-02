華擎5月 EPS 0.58元 笙泉-0.29元

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

板卡廠華擎（3515）因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，昨（2）日公布自結5月稅後純益7,200萬元，年減41.05%，每股純益0.58元。

展望後市，華擎之前表示，今年五大產品線將全面成長，以AI伺服器需求最強，將占營收比重近五成，預期業績將逐季升溫。法人估，華擎今年營收挑戰500億元，年增率超過五成。

【記者鐘惠玲／台北報導】微控制器（MCU）廠笙泉（3122）昨（2）日應主管機關要求，公告自結5月淨損1,194萬元，每股淨損0.29元，虧損比去年同期擴大。

笙泉前五月合併營收1.41億元，年減0.4％；首季每股淨損0.53元。笙泉表示，面對當下中國區IC市場價格戰白熱化，該公司持續調整布局，擴大其他海外市場版圖，並積極開發車用通訊、馬達控制、高精度ADC與超低功耗MCU等產品。

布局 營收

延伸閱讀

股價連漲股 可短打

桌機版RTX 5050新顯卡將開賣 微星、技嘉、華擎添動能

華擎2025年業績逐季看升

超微端出AI新品 宏碁、華碩、技嘉動起來

相關新聞

蘋果 PC 需求旺 代工廠受惠

根據研調機構Canalys最新數據，第1季蘋果在美國PC市場出貨年增幅冠居各大廠，出貨量年增28.7%，市占率也從14....

友訊深耕印度市場 報捷

網通品牌D-Link友訊科技（2332）深耕印度商用及家用市場，昨（2）日表示於印度市場再傳捷報，第2季取得企業用無線基...

中小題材股 短多焦點

台股昨（2）日持續高檔震盪，盤面以個股表現為主，順達（3211）、聚陽等中小型題材股近期吸引法人買盤進駐，股價強勢表態，...

中台衝刺循環經濟商機

環保科技廠中台資源（6923）表示，面對台灣循環經濟政策深化與綠色投資浪潮的驅動，今年營運有望持續向上。受惠於政府對循環...

京城銀2025年上半年 EPS 1.42元

京城銀行昨（2）日公告自結2025年上半年獲利，儘管6月認列高額未分配盈餘稅吃掉獲利，但6月稅後純益受惠台股行情佳較前月...

碩網7月下旬轉上櫃

專精企業生成式AI解決方案的碩網資訊（7547）今（3）日將辦業績發表會，預計7月下旬轉掛牌上櫃， 昨日興櫃收盤參考價9...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。