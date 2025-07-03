穩懋強攻光通訊布局

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導
穩懋董事長陳進財。聯合報系資料照
穩懋董事長陳進財。聯合報系資料照

砷化鎵代工大廠穩懋（3105）董事長陳進財昨（2）日表示，AI帶來高速運算需求大開，推升光通訊需求火熱，穩懋也積極衝刺光通訊布局。

穩懋目前正發展光收發模組與矽光子，同時也持續深耕飛時測距 （TOF） 雷射技術，並將相關技術應用當紅的無人機及人形機器人等當紅領域，全力衝刺業績。

陳進財昨天參加「2025台美經濟新局高峰論壇」，釋出以上訊息。他強調，台灣科技產業具有相當不錯的競爭優勢，美國總統川普若要達成「讓美國再次偉大（MAGA）」的目標，勢必要靠台灣，因此，業界不必過於憂心台灣會被邊緣化。

陳進財說，隨著AI應用與技術日益盛行，高速運算已成為全球科技趨勢，也創造與過往不同的台美新局，未來台灣與美國科技業合作勢必更緊密，尤其AI產業方面，雙方都已如火如荼展開合作。

陳進財認為，高速運算火熱，帶來高速傳輸需求同步起飛，使得光通訊商機大開，成為各家業者競逐主戰場，穩懋也積極積極耕耘光通訊市場。

針對關稅議題，陳進財指出，穩懋很少直接將產品出口到美國，因此關稅對公司影響非常小，但對產業是有影響，希望台灣能取得最大程度的豁免或優惠，因此必須密切觀察川普政府對等關稅豁免期屆滿後的情勢。

陳進財認為，台灣科技產業實力強悍，絕對能成為美國再次偉大的最佳幫手，同時也相信不會有國家甘願拋棄戰友不顧、自斷手腳，期盼未來關稅能往好的方面發展。

受惠下半年歐美客戶新機準備期，將開始拉貨相關零組件，以及WiFi功率放大器（ PA）成長態勢日益顯著，加上光通訊需求動能強勁，市場預料，穩懋產能利用率有機會逐季走升。

光通訊 穩懋 美國

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