儒鴻期 展望樂觀

經濟日報／ 記者周克威整理
儒鴻董事長王樹文。聯合報系資料照
儒鴻董事長王樹文。聯合報系資料照

儒鴻（1476）董事長王樹文稱，目前訂單能見度達第3季，看起來訂單狀況跟第2季差不多。既有大客戶今年1~5月訂單都是維持雙位數成長，「小巨人群」訂單則都有三位數的成長；且若對等關稅在下半年底定，儒鴻對2026年訂單有信心。

Lululemon目前美國、中國大陸的市場都還是在成長中，今年給的訂單狀況也不錯。耐吉（Nike）訂單也有持平以上水準，而Nike近期在清理庫存的努力浮現成效，Nike執行長Elliot Hill稱，現在是翻開新一頁的時候了，營運將有所改善。

關稅部分，儒鴻表示，基礎關稅10%，與部分客戶協調後，實際分擔落在5%以下，這部分主要是共體時艱，而且只到今年底，也不排除之後透過價格策略適度回補毛利。但若7月9日後針對越南、印尼等地實施46%、32%對等關稅，儒鴻不會分擔對等關稅。

產能部分，目前儒鴻產線仍維持滿載，不是提前備貨造成，而是反映真實需求。印尼廠區第三期建廠目前希望能排入下一次董事會審議，預期將布局成衣線，布廠則仍尋找合適地點設廠。

未來除印尼外，亦評估其他國家建立協力廠，但除關稅，還要看勞動力與產業鏈是否健全。儒鴻大客戶對於未來展望樂觀將有助儒鴻營運成長，投資人不妨可以留意儒鴻期（LWF）做相關操作。（群益期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

儒鴻 印尼 關稅

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