蘋果 PC 需求旺 代工廠受惠

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

根據研調機構Canalys最新數據，第1季蘋果在美國PC市場出貨年增幅冠居各大廠，出貨量年增28.7%，市占率也從14.2%攀升至16%。隨著蘋果PC需求暢旺，法人點名，Mac系列主力代工廠鴻海（2317）、廣達等營運受惠。

Canalys數據顯示，首季美國桌上型電腦與筆電出貨量年增15%，達到1,690萬台。但品牌廠因應關稅提前拉貨，導致庫存大幅升高，未來幾季需去化庫存，加上消費者支出趨緩，Canalys預期，未來幾季PC市場成長動能將放緩，全年出貨量估僅年增2%。

蘋果今年首季出貨動能強勁，表現為前五大筆電品牌廠之冠，單季出貨量達270.5萬台，成長幅度超越前五大廠，市占率一舉增加1.5個百分點，朝聯想的18.4%逼近。

Canalys認為，今年企業端採購PC需求仍穩健，有助彌補消費市場需求停滯，預估今年商用PC出貨將成長8%，消費端則估衰退4%。

消費 蘋果 貨量

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