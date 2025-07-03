友訊深耕印度市場 報捷

網通品牌D-Link友訊科技（2332）深耕印度商用及家用市場，昨（2）日表示於印度市場再傳捷報，第2季取得企業用無線基地台訂單，7月底陸續出貨。

友訊科技執行長暨發言人張家瑞表示，在印度策略正確，凸顯商用產品線穩定的毛利結構，可望強化營收韌性。

友訊積極拓展市場，今年以來除資安產品拿下美國企業級客戶五年訂單，日前打入歐盟EN 18031資安認證，有助強化歐洲市場，奠定拓展全球市場的基礎。

友訊昨日股價上漲0.55元，收17.9元。

友訊深耕印度市場已久，1995年進軍印度，2001年即於孟買等全國性指標交易所掛牌上市，成為首家於印度掛牌的台灣企業。張家瑞認為，印度成為全球最具潛力的網通新興市場之一，長期以WiFi 5與WiFi 4為主流，但隨著基礎建設改善與數位轉型政策推動，WiFi 6應用正在興起，有望成為新一波成長關鍵。