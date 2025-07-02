台指期 有望震盪走高

台股昨（2）日開低走高，指數上漲24點、漲幅0.1%，收在全日最高的22,577點；台指期則上漲44點、至22,396點，逆價差為181點。期貨商建議，隨台指期下方均線向上墊高，在站穩年線後，有機會震盪走高。

台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少976口至170口，其中外資淨空單增加2,429口至54,946口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單增加88口至1,995口。

其中，外資現貨買超、期貨淨空單再創歷史新高，股期雙市操作不同調；自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空布局；近月選擇權籌碼保守格局，賣權OI大於買權OI差距為1.5萬餘口，買權賣權OI增量相去不遠；周選擇權方面，買權賣權OI總量呈現相當，目前選擇權多空皆無表態。

元富期貨認為，台指期昨日開低走高，早盤在台積電（2330）領跌下，指數回測年線關卡有撐，但金融股表現較為疲弱，而觀光傳產股走強形成支撐，加上尾盤權值股反彈帶動指數由黑翻紅，終場以紅K棒帶下影線作收；目前指數下方均線向上墊高，在站穩年線後，有機會震盪走高。

永豐期貨指出，昨日選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在24,000點，周賣權最大OI落在20,000點，月買權最大OI落在23,000點，月賣權最大OI落在17,800點。全月未平倉量put／call ratio值由1.08上升至1.14，VIX指數下降0.04至24.25。

整體而言，昨日台股維持高檔整理格局，短線雖受制於外部不確定性，但在接下來除權息行情的支撐下，後續仍有機會延續多頭走勢，挑戰新高。

群益期貨表示，外資期現貨保守布局，自營商選擇權保守態勢，月、周選擇權保守格局，整體籌碼面呈現保守；技術面上，昨日台股呈現量縮整理，目前各均線續做靠攏糾結，短線拉回仍可以樂觀操作。