創新板形象影片 上線

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
證交所推tib形象影片，用動畫開啟全民創新對話，發掘下個獨角獸。證交所／提供
證交所推tib形象影片，用動畫開啟全民創新對話，發掘下個獨角獸。證交所／提供

臺灣證券交易所致力於打造臺灣創新板（tib）成為亞洲那斯達克（NASDAQ），昨（2）日宣布推出全新「臺灣創新板（tib）」形象影片，運用充滿未來感與科技感的動畫風格，展現資本市場邁向創新的嶄新風貌。

證交所表示，影片聚焦「創新，讓未來顯現；登板，讓世界看見」的核心價值，開啟企業與投資人對tib未來價值的創新對話，引領全民透過視覺體驗，看見下一個改變世界的獨角獸。

影片同時圍繞「發掘下一個獨角獸」、「挺你開創世界的腳步」為主軸，展現tib象徵的成長動能與創新價值。

動畫中不僅刻劃未來城市的輪廓，更透過流動光影與充滿張力的視覺語言，傳遞tib為創新產業鋪設的成長跑道。tib正是這座創新藍圖的入口，鼓勵改變、支持轉型，為潛力企業打造成為未來獨角獸的舞台。

證交所強調，tib自今年元月制度全面升級，取消合格投資人限制以來，已成為創新企業及投資人廣泛關注的嶄新板塊。

此次全新形象影片推出，證交所用新穎的宣傳手法，以「Future＋Growth」為精神核心，建構品牌視覺語言，將制度概念轉化為具象、有感及生活化。期能將創新與改變的形象深植人心，引領全民透過影像看見tib代表的未來價值。

為深化溝通、擴大互動，證交所同步推出「獨角獸LINE貼圖」，以貼近生活的方式拉近與投資人的距離，自6月24日上架以來即受到廣大好評，貼圖中如「挺爆你」、「讚哦」、「GO！GO！」等用語，迅速成為社群間傳遞支持與鼓勵的新語言，也讓更多人從貼圖互動中，貼出對tib品牌的好感與認同。

證交所預告，下一波將舉辦看影片「尋找獨角獸」互動活動，邀請全民透過影片尋找彩蛋及完成任務。透過創意互動與社群分享，進一步擴大影響力，讓tib不只是資本市場的制度創新，也是一種全民參與、共創未來的行動號召。

未來，證交所將持續以跨域合作與創新語言，深化tib定位並打造成為亞洲那斯達克，發掘臺灣創新企業潛能，讓tib成為創新改變的推手，讓世界看見臺灣新世代的獨角獸，形塑台灣未來產業新聚落。

證交所 貼圖

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