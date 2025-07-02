遠雄攻北士科 三案齊發

遠雄強攻北士科，三案齊發。遠雄（5522）總經理王耀堂昨（2）日表示，手上握有北士科三大塊基地，包括商辦案「遠雄商舟」已完銷，住宅案「遠雄泱玥」已售約六成，另還有一塊達2,000坪的基地，將於第4季拿到建照，該案為北士科最大的住宅基地案。

遠雄建設昨日舉行品牌元年暨新案「遠雄泱玥」公開發布會，王耀堂宣布，今年迎來品牌轉型新紀元，旗下北士科新案「遠雄泱玥」為首座示範案，面對房市景氣不佳，公司將以建材升級、規格升級以及永續理念提升住宅品質，且預售個案價格不會上漲，接下來今年度新開案會以比較平實的價格推出。

被問到近期房市狀況，王耀堂表示，自從去年9月19日央行後，加上今年4月川普關稅戰干擾，新案市場確實銷售狀況不盡理想，不過也觀察到市場走向個案表現，產品規劃佳、總價符合消費者期待的個案，仍然可在逆勢中有不錯的表現。

近來北士科因輝達總部備受市場矚目，觀察遠雄建設在北士科的布局，總銷約94億元的商辦案「遠雄商舟」已完銷，預計於第3季完工交屋，將成為今年業績的一大動能，總銷約78億元「遠雄泱玥」則是北士科目前單價最高的預售案，據實價登錄，每坪達143.87萬元。

王耀堂透露，遠雄在「遠雄泱玥」的斜對面還有一塊約2千坪的基地，預計第4季拿到建照，明年第3季推出住宅案第二期，該案四面臨路，總銷約90億元，是北士科最大的住宅基地。

王耀堂表示，看好北士科發展，持續都有洽談周邊合建、都更案等，此外，亦看好商用不動產的發展，希望未來商辦營收占比可從20％提高到25％。

至於輝達總部宣布設址北士科後，建案價格有調漲嗎？遠雄房地產總經理張麗蓉表示，目前都沒有調價，依照正常進行銷售，但是輝達總部落腳北士科之後，銷售速度有加快，消費者信心提升許多，加上產品面河景的特殊性以及大坪數的設計，客群都是換屋客，也無投資客。

遠雄今年迎來完工入帳高峰，完工量達約368億元，遠雄建設副總經理暨發言人謝清林表示，今年交屋的百億大案「台中幸福城」去年11月啟動分屋貸款，5月陸續對保完成，預計下半年會陸續交屋入帳，其餘建案交屋也都會按照計劃。