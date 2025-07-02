晶碩6月營收年增6.1% 拚逐季升溫

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

晶碩（6491）昨（2）日公告6月營收5.4億元，年增率6.1%；第2季營收16.2億元，年減0.67%，與去年同期表現相當，累計上半年營收32.2億元，年減4.2%。

晶碩表示，6月營收動能主要來自自有品牌外銷表現，以及歐洲代工訂單成長，即便持續受到匯率干擾，但下半年旺季動能仍在，可望逐季升溫，即便上半年營收較去年同期衰退，全年仍有機會拚成長。

晶碩今年以來受中國市場需求疲弱影響，整體業績成長壓力浮現。儘管中國政府陸續針對民生產業推出激勵措施，但實際效果有限，618購物檔期的銷售表現依然不振。此外，中國市場品牌更替速度快，且競爭格局激烈，晶碩選擇不參與低價競爭策略，導致部分訂單流失。相較之下，今年成長動能主要來自日本與歐洲市場，尤其矽水膠產品在歐洲表現亮眼，是今年營收能否成長的關鍵。

晶碩積極拓展海外市場布局，矽水膠系列產品陸續取得進展。其中，日本市場方面，矽水膠日拋透片去年取得證照後，今年第2季起逐步放量出貨，矽水膠彩片日拋也已取得認證，並於今年下半年開始出貨。法人預估，在矽水膠新品帶動下，晶碩2025年在日本市場營收將有雙位數成長。

歐洲市場方面，晶碩矽水膠日拋透片已於2023年第4季上市，目前以通路商自有品牌為主要客戶，經過推廣逐步放量。未來產品線也將擴展，包含矽水膠新品中的散光與多焦日拋，預計下半年取得認證，法人看好晶碩在歐洲市場的中長期成長潛力。

晶碩 營收

延伸閱讀

深化與日本秋田市友誼 台南官田新路將命名「秋田街」

轉開就能喝！日本限定「可爾必思水龍頭」免費喝到飽、預計擴點1000座

台人1至4月赴日旅遊占出境人次36％ 業者指地震預言業績慘跌5成

社群媒體掀全球抹茶瘋 日本茶園供不應求

相關新聞

蘋果 PC 需求旺 代工廠受惠

根據研調機構Canalys最新數據，第1季蘋果在美國PC市場出貨年增幅冠居各大廠，出貨量年增28.7%，市占率也從14....

友訊深耕印度市場 報捷

網通品牌D-Link友訊科技（2332）深耕印度商用及家用市場，昨（2）日表示於印度市場再傳捷報，第2季取得企業用無線基...

中小題材股 短多焦點

台股昨（2）日持續高檔震盪，盤面以個股表現為主，順達（3211）、聚陽等中小型題材股近期吸引法人買盤進駐，股價強勢表態，...

中台衝刺循環經濟商機

環保科技廠中台資源（6923）表示，面對台灣循環經濟政策深化與綠色投資浪潮的驅動，今年營運有望持續向上。受惠於政府對循環...

京城銀2025年上半年 EPS 1.42元

京城銀行昨（2）日公告自結2025年上半年獲利，儘管6月認列高額未分配盈餘稅吃掉獲利，但6月稅後純益受惠台股行情佳較前月...

碩網7月下旬轉上櫃

專精企業生成式AI解決方案的碩網資訊（7547）今（3）日將辦業績發表會，預計7月下旬轉掛牌上櫃， 昨日興櫃收盤參考價9...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。