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華擎公布自結5月 EPS 0.58元、年減41.98%

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

板卡廠華擎（3515）2日公布自結5月營收43.89億元，年增139.51%，5月稅後純益7,200萬元，年減41.05%，5月每股稅後純益（EPS）為0.58元，年減41.98%。

華擎2日股價下跌10.5元，收290.5元，成交量8,000多張。

華擎之前表示，該公司五大產品線今年全面成長，其中，以AI伺服器需求最強，將占營收比重近五成，今年業績逐季升溫，法人預估，全年營收挑戰500億元，年增超過五成。

華擎之前說，AI伺服器目前出貨以H200為主，第2季第3季出貨B200，第3季會有部分B300，第4季將轉向B300，今年全年出貨比去年大幅成長，預期AI伺服器將占營收比重四到五成，是今年業績成長的主力產品。

AI伺服器需求以北美、東北亞、亞洲為主，歐洲較少；一般伺服器則是美洲、歐洲需求較大。2025年的一般伺服器預期仍有雙位數成長。

AI 伺服器 營收

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